شكرا لاهتمامكم بخبر 3 دول بينها دولة عربية قد تستفيد من الدفع بـ”الروبية” في التبادل التجاري مع الهند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 3 دول بينها دولة عربية قد تستفيد من الدفع بـ”الروبية” في التبادل التجاري مع الهند



قال وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال، إن بلاده تعرض عملتها الروبية بديلاً في التعاملات التجارية على الدول التي تواجه نقصاً في الدولار، في أعقاب أقوى حملة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ عقود. وأوضح الوزير أمس الجمعة أن التعامل بالروبية سيساعد في حماية الدول التي تعاني أزمة عملة، من “الكوارث”. وتواجه سريلانكا وبنغلاديش ومصر نقصاً في الدولار، وقد أبدت اهتماماً بالتداول بالعملة الهندية، حسبما صرح مسؤول حكومي هندي، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”. ولعب نقص الدولار دوراً في إجبار سريلانكا على التخلف عن سداد ديونها العام الماضي، بينما حصلت بنغلاديش في الآونة الأخيرة على قرض من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطياتها الخاصة. فيما خفضت مصر سعر عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط الضعف في ماليتها العامة، وسط نقص التدفقات الأجنبية. وتحاول الهند تدويل الروبية لتقليل الطلب على الدولار وعزل اقتصادها عن الصدمات العالمية. وسبق أن قال مسؤولون إنه إلى جانب روسيا، فإن دولاً في أفريقيا ومنطقة الخليج حريصة أيضاً على إجراء تعاملات تجارية مع الهند بعملتها المحلية.

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