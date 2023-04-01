عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العراق تفتتح مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية 140 ألف برميل يوميا



أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان اليوم السبت افتتاح مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.

وكان مصدر في المصفاة قد قال لرويترز في يناير/ كانون الثاني إن الإنتاج التجاري سيكون تجربة تشغيلية بطاقة 60%.

وفي سبتمبر 2022، قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق بدأ ضخ الخام لمصفاة كربلاء إيذانا ببدء التشغيل التجريبي.