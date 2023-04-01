عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم أوروبا ترتفع 7.7% في فصل متقلب مع استمرار مخاوف الأزمة المصرفية



ارتفعت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة مع استمرار المخاوف من اندلاع أزمة مصرفية شاملة في الانحسار وفي ظل تعزز المعنويات بفضل انخفاض شهري قياسي لأرقام التضخم بمنطقة اليورو وتراجع مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وأغلق المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي مرتفعا 0.7%، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4%.

وسجل المؤشر مكاسب بنسبة 7.7% في الربع الأول من 2023 في ارتفاع للربع الثاني على التوالي، إلا أنه أنهى شهر مارس/ آذار منخفضا بنسبة 0.7% بعد عدة أسابيع حافلة بالأحداث عقب انهيار بنكين أميركيين متوسطي الحجم والاستحواذ على بنك “كريدي سويس”.

وانخفض مؤشر البنوك 0.4% مع تراجع سهم بنك “سويدبنك” 4.9%. وخسر مؤشر القطاع 14% في مارس/ آذار مسجلا أسوأ اداء شهري منذ 2020.

وارتفع مؤشرا القطاعين التكنولوجي والعقاري بنسبة 0.5% و0.4% على الترتيب.