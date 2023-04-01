عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أرامكو” و”سوناطراك” تخفضان أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال 26%



قال تجار إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية المنتجتين للنفط خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أبريل نيسان بما يتراوح بين 23%و26% مقارنة بشهر مارس/آذار. وأوضح التجار أن الخفض يرجع إلى هبوط أسعار غاز البترول المسال عالميا بسبب زيادة المعروض من البروبان والبوتان في الأسواق الدولية. وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أبريل/ نيسان 165 دولارا عند 555 دولارا للطن، بينما خفضت سعر البيع الرسمي للبوتان 195 دولارا إلى 545 دولارا للطن. وانخفض سعر سوناطراك الرسمي لبيع البروبان 145 دولارا إلى 495 دولارا للطن وسعر البيع الرسمي للبوتان 180 دولارا إلى 510 دولارات للطن. ويُستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لسوناطراك فهو معيار للبحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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