عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأرجنتين تستأنف تصدير الدواجن بعد أسابيع من وقفه بسبب إنفلونزا الطيور



قالت الهيئة الوطنية الأرجنتينية لسلامة وجودة الغذاء، إن الأرجنتين استأنفت تصدير الدواجن بعد حظر استمر أسابيع في أعقاب اكتشاف إنفلونزا الطيور في القطاع المحلي.

وأضافت الهيئة في بيان عقب اجتماع مع مسؤولين بمنظمة التجارة العالمية في جنيف أمس الجمعة، أن أوروغواى اعتمدت شهادات تصدير جديدة لمنتجات الدواجن من الأرجنتين.

كانت الأرجنتين قد علقت تصدير الدواجن في أواخر فبراير/ شباط بعد تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في إقليم ريو نيجرو جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه جرى التوصل إلى اتفاقات لاستئناف شحن لحوم الدواجن الطازجة من المناطق الخالية من المرض إلى روسيا والسعودية وهونغ كونغ واليابان وبعض الدول الأفريقية.

وذكرت بيانات لوزير الزراعة أن الأرجنتين صدرت 227 ألف طن من منتجات الدواجن الصالحة للاستهلاك الآدمي العام الماضي.