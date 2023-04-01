شكرا لاهتمامكم بخبر قبل الفطور أم بعده.. متى يجب تنظيف أسناننا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قبل الفطور أم بعده.. متى يجب تنظيف أسناننا؟



يتعين تنظيف الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، ولمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة، للحفاظ على صحة الأسنان والفم، حسب أطباء الأسنان.

ويعد التنظيف بالفرشاة جزءا من الروتين الصباحي لدى الكثيرين، ولكن هناك دائما بعض الخلافات حول الوقت المناسب للقيام بذلك.

متى يجب أن ننظف أسناننا؟

وعلى الرغم من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار قد يكون منطقيا أكثر، إلا أن أطباء الأسنان يقولون إنه من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول الإفطار وليس بعده، حسب ما جاء في موقع “Healthline”.

ويوضح الدكتور سام جيثوا، نائب رئيس الأكاديمية البريطانية لطب الأسنان التجميلي: “إن تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار لا يساعد فقط على إزالة تراكم البلاك من أسنانك، ولكنه يساعد أيضا في إنتاج اللعاب. ويساعد اللعاب أيضا على قتل البكتيريا في فمك”.

وتتكاثر البكتيريا المسببة للبلاك في الفم طوال الليل، ما يؤدي إلى طعم غير مستحب ورائحة الفم الكريهة إلى حد ما.

ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أيضا أن إنتاج اللعاب يزداد لمدة خمس دقائق بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، ووفق الدكتور جيثوا، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول وجبة مبكرة يمكن أن يضر بصحة أسنانك. قائلا: “إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد وقت قصير جدا من تناول الإفطار، فقد تتسبب في مزيد من الضرر لمينا الأسنان في الوقت الذي يكون فيه في أضعف حالاته”.

وتساعد معاجين الأسنان بالفلورايد على درء الأحماض في الأطعمة، وفقا للدكتور آلان كلارك، طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة “Paste Dental”، في بلفاست، أيرلندا الشمالية.

تنظيف الأسنان brushing teeth

تنظيف ضار

وأضاف: “يساعد التنظيف بالفرشاة قبل الإفطار على إزالة هذه البكتيريا والبيئة الحمضية التي يمكن أن تضر بمينا الأسنان”، لافتاً إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كوب من عصير البرتقال يشبه تنظيف أسنانك بالحمض والبكتيريا.

وبمعنى أوضح، عندما تأكل وجبتك يصبح فمك حامضيا. لذا، ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يزيل المينا، كما أن الأسنان تكون أكثر عرضة للتلف الحمضي من البكتيريا عندما تستيقظ في الصباح، حيث تكون مستويات الكالسيوم في اللعاب عند أدنى مستوياتها.

وإذا قمت بتنظيف أسنانك بعد تناول الإفطار، ينصح تقرير “Healthline” بالانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل لأنها “أفضل طريقة لضمان حماية أسنانك وعدم العبث بالمينا”.