عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ستاندرد آند بورز” تعدل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى “إيجابية” مع تثبيت التصنيف



عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” غلوبال، للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية بفعل تحسن أداء الموازنة وتؤكد تصنيفها عند “bb/b”. وأوضحت الوكالة في تقرير، أمس الجمعة، أن الحكومة العمانية تجري إصلاحات في ميزانيتها، وسداد الديون وقوة الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خفضا نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وتتوقع الوكالة استمرار الزخم في إصلاحات الحكومة العمانية للموازنة والاقتصاد في 2023-2026. كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 2.5% سنويا في المتوسط بين 2023-2026.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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