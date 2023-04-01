عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مؤشر “ناسداك” يسجل أفضل أداء فصلي منذ 2020 مدعوما ببيانات التضخم



ارتفعت وول ستريت في تعاملات، الجمعة، وسجل مؤشر ناسداك أكبر مكاسب فصلية له بالنسبة المئوية منذ يونيو/ حزيران 2020 بعد أن أنعشت بوادر على انحسار التضخم الآمال في أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قريبا حملته القوية لرفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مكاسب للربع الثاني على التوالي بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع أكثر من 20%.

ووارتفع “ستاندرد آند بورز 500” بواقع 58.07 نقطة أو 1.43% ليغلق عند 4108.76 نقطة، فيما وصلت المكاسب إلى 3.51% في مارس.

وارتفع مؤشر “ناسداك المجمع” 208.44 نقطة أو 1.74% إلى 12221.91 في جلسة الجمعة، فيما بلغت المكاسب الفصلية نحو 16% بعد أن ارتفع بنسبة 10.7% في يناير، ثم تراجع 1.11% في فبراير، ثم عاود الارتفاع بنسبة 6.69% في مارس.

وارتفع داو جونز الصناعي 408.66 نقطة أو 1.24% إلى 33267.69 نقطة، وسجلت الارتفاعات 1.89% في مارس.