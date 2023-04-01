شكرا لاهتمامكم بخبر 10 أطعمة للوقاية من الإرهاق والعطش في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 10 أطعمة للوقاية من الإرهاق والعطش في رمضان



يمكن أن يكون الصيام من الفجر حتى الغسق صعبًا بالنسبة للكثيرين، وربما يشعر بعض الصائمين بنشاط أقل وأكثر ضعفًا خلال ساعات النهار.

ولتجنب الشعور بالخمول، كتبت تمارا أبو عيش في موقع “العربية” الإنجليزي أنه من المهم تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي توفر طاقة مستدامة وتمنع الشعور بالعطش أو التعرض للجفاف.

وإليكم فيما يلي 10 أطعمة تساعدك على البقاء نشيطًا خلال شهر رمضان:

1. التمر

يتم تناول التمر تقليديًا في الإفطار لأنه مصدر ممتاز للطاقة والألياف والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، كما أنه يحتوي على سكريات بسيطة توفر طاقة سريعة للجسم.

2. الحبوب الكاملة

إن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستدامة طوال اليوم، كما أنها تحتوي على الألياف التي تبطئ عملية الهضم وتمنح شعور بالشبع لفترة أطول.

3. العدس

يعد العدس مصدرًا جيدًا للبروتينات والكربوهيدرات المعقدة، التي توفر طاقة مستدامة، كما أنه غني بالحديد، وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات الدم الصحية.

مكسرات

4. المكسرات

توفر المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية للطاقة المستدامة، كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم الذي يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

5. الزبادي

يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم، وهو مهم للحفاظ على قوة العظام، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك، التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتعزيز المناعة.

6. السبانخ

إن الخضراوات مثل السبانخ والبروكلي غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يجعلها غذاء مثاليًا للطاقة المستدامة.

فواكه (آيستوك)

7. الدجاج والأسماك

تعد البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والسمك والتوفو غنية بالأحماض الأمينية المهمة للحفاظ على كتلة العضلات وتعزيز وظيفة المناعة الصحية، كما أنها توفر طاقة مستدامة طوال اليوم.

8. الموز وفواكه أخرى

تكون الفواكه مثل الموز والبرتقال والتفاح غنية بالسكريات والألياف الطبيعية، مما يجعلها غذاءً مثاليًا للحصول على طاقة سريعة. كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وتقليل الشعور بالعطش وتمنع التعرض للجفاف.

9. البيض

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين وفيتامين “D”، ويمكن تناوله مخفوقًا أو مسلوقًا أو في عجة مع الكثير من الخضار لضمان بقاء الشخص نشيطًا وشبعًا لفترة أطول.

10. البطاطا الحلوة

تشتهر بمحتواها من البوتاسيوم وفيتامينات A وC وB-6، وسواء كانت مسلوقة أو مخبوزة أو مقلية بدون زيت، يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات الصحية.