شكرا لاهتمامكم بخبر فرص عمل من ChatGPT.. عشرات آلاف الدولارات دون شهادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فرص عمل من ChatGPT.. عشرات آلاف الدولارات دون شهادة



يبدو أن المخاوف من هيمنة وسيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر والتحايل عليهم باتت أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.

فروبوت ChatGPT الذي اقتحم الإنترنت قبل فترة، أنمى وظائف في السوق يمكن لها أن تدفع ما يزيد عن 335 ألف دولار سنويا رواتب لموظفين بلا شهادة أصلاً.

كيف ذلك؟

قد يساعدك برنامج AI bot ChatGPT الجديد والذي أحدث ثورة في عالم الإنترنت منذ إطلاقه العام الماضي في القيام بذلك، لأن ظهوره كان له تأثير غير مباشر على خلق سوق وظائف جديدة مزدهرة.

فقد باتت الشركات تبحث بشدة عن “همسات الذكاء الاصطناعي”، ما يعني أنهم أشخاص دون درجة متخصصة في هندسة الكمبيوتر.

وتُعرف الوظائف رسميا باسم “المهندسين الفوريين”، وهي محاولة للأشخاص الذين يحاولون تحسين النتائج التي يوفرها ChatGPT وتدريب القوى العاملة في الشركة بشكل أفضل حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من استخدام الأداة.

chatGpt (شترستوك)

وتتمتع السوق الجديدة بمثل هذا الازدهار لدرجة أن شركات مثل شركة Anthropic الناشئة المدعومة من Google تعلن عن رواتب تصل إلى 335000 دولار لـ”مهندس سريع وأمين مكتبة” في سان فرانسيسكو .

ChatGPT.. ثورة بالتكنولوجيا

يشار إلى أن ChatGPT عبارة عن روبوت محادثة مبني على نموذج لغة كبير يمكنه إخراج نص يشبه الإنسان وفهم الاستعلامات المعقدة.

وتم إطلاقه في 30 نوفمبر 2022، وبحلول يناير 2023، كان لديه 100 مليون مستخدم، أي أسرع من TikTok أو Instagram.

وحصلت شركة OpenAI التي تقف وراء التطبيق على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار من Microsoft، في حين أن شركات “التكنولوجيا الكبيرة” الأخرى مثل Google لديها منافسون خاصون بها مثل Google’s Bard.

إلى ذلك، تشمل الأدوار الأخرى راتبا قيمته 230 ألف دولار لمهندس التعلم الآلي الذي يمكنه حث وفهم كيفية إنتاج أفضل ناتج من أدوات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد عادة على الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN)، التي تحاول محاكاة الطريقة التي يعمل بها الدماغ من أجل التعلم.

كما يمكن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية على التعرف على أنماط المعلومات بما في ذلك الكلام أو البيانات النصية أو الصور المرئية وهي الأساس لعدد كبير من التطورات في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.