شكرا لاهتمامكم بخبر قبيل لقاء الأهلي والهلال السوداني.. ما هي رسالة محمد منير؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قبيل لقاء الأهلي والهلال السوداني.. ما هي رسالة محمد منير؟



حرص الفنان المصري، محمد منير، على توجيه رسالة قبيل لقاء الأهلي والهلال السوداني، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الكينج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لقاء الأهلي والهلال.. لقاء الوطن الواحد.. وطن مصر السودان.. السودان مصر، يجب أن يعلم الجميع أننا شعب واحد يلعب كرة القدم، وغدا تتأكد قيمة الوطن الواحد والقلب الواحد، محبتي للشعب الواحد، الوطن مصر السودان، السودان مصر”.

ويحل الهلال السوداني ضيفاً على الأهلي المصري الليلة، ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين حال سجل في مرماه أية أهداف لبلوغ الدور ربع النهائي على حساب الهلال الذي يحتاج للتعادل أو الخسارة بفارق هدف لمرافقة صن داونز الجنوب إفريقي للدور الثاني.

بداية الأزمة

يذكر أن الأزمة بين نادي الأهلي المصري والهلال السوداني قد تصاعدت الشهر الماضي، بعد خسارة الأول بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأخذت أزمة الناديين منحنى جديدا، بعدما صعد الأهلي القضية إلى وزارة الخارجية المصرية، وقدم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بداعي تعرضه لتجاوزات متكررة من النادي السوداني وجماهيره.

وكانت بداية الأزمة قد أخذت مكانها قبل 36 عاما، وتحديدا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987 بـ “اسمها القديم” والذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ظفر الأهلي باللقب عقب فوزه على الفريق السوداني بهدفين دون مقابل، واتهمت وسائل الإعلام القريبة من الهلال الحكم المغربي لاراش بالتسبب في خسارة الفريق للنهائي، عقب إلغاء هدف له بداعي التسلل، وهو الأمر الذي تسبب في التوتر بين الفريقين.