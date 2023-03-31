أخبار اليمن : الثروة السمكية تدين استحداثات دول العدوان في جزيرة عبدالكوري

الثروة السمكية تدين استحداثات دول العدوان في جزيرة عبدالكوريأدانت وزارة الثروة السمكية، الاستحداثات بجزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وتحويلها إلى قاعدة عسكرية.

وأشارت وزارة الثروة السمكية في بيان لها، إلى أن تحالف دول العدوان لم تكتف باحتلال بعض من جزر اليمن وشواطئه وأجزاء مهمة من أراضيه ونهب ثرواته وتدمير بيئته بكافة أنواعها، بل وصل به الحال إلى تهجير أبناء جزيرة عبد الكوري التي تعد من أهم جزر أرخبيل سقطرى.

ولفتت إلى أن دول العدوان تمادّت خلال الأسبوع الماضي بإرسال قوات إماراتية جديدة إلى مطار حديبو تمهيداً لنقلها إلى جزيرة عبدالكوري.

وأوضحت أن صور الأقمار الصناعية الجديدة أظهرت أن هناك تطورات طالت مصف الطائرات الرئيسي المستحدث، وتعبيد منطقة بجانبه، تمهيداً لبناء ما يرجح أن يكون مخازن عسكرية أو مباني لوجستية، وإنشاء مناطق عمال ومبان حديثة شرق القاعدة في جزيرة عبدالكوري المحتلة.

واستنكرت وزارة الثروة السمكية، تحركات دول الاحتلال المشتركة مع العدو الصهيوني في الأرخبيل والجزر اليمنية الاستراتيجية .. مطالبة بخروج تلك القوات من جزيرة عبدالكوري وكافة الأراضي والجزر والسواحل اليمنية وإيقاف عمليات الاستحداثات الساعية تحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية خاضعة للمشروع الأمريكي والصهيوني.

وحمّلت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لها، مسؤولية ما يجري من تعدٍ على السيادة اليمنية في عدد من الجزر وآخرها ما يحدث في جزيرة عبد الكوري.

ودعت وزارة الثروة السمكية أحرار العالم إلى التحرك بجدية أمام ما يتعرض له أبناء اليمن من جرائم وحشية، ومنها الاعتداء على الجزر اليمنية واحتلالها من قبل دول تحالف العدوان.