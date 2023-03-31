أخبار اليمن : الصناعة تطلق حملات ميدانية لضبط الأسعار

الصناعة تطلق حملات ميدانية لضبط الأسعارتبدأ وزارة الصناعة والتجارة يوم غدٍ نزولاً ميدانياً للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومدى تنفيذ القائمة السعرية المخفضة في مختلف المحافظات.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، أن النزول يستهدف الأسواق والمحال التجارية لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها بالتعاون مع السلطات المحلية وكافة الجهات المعنية لضبط أي مخالفات للقائمة السعرية الجديدة وإحالة المخالفين إلى الإجراءات القانونية .. مشددا على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن.

وأكد الوزير المطهر اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية ومدى انسيابها وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية من الميدان في التزام الشركات والمولات التجارية بالقائمة السعرية الجديدة .. معبراً عن الشكر للملتزمين بالقائمة السعرية الجديدة والتجاوب السريع في تنفيذ القائمة وإجراءات الوزارة بتخفيف معاناة المواطنين.

وأهاب بالجميع التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لإنجاح عملية النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتحقيق الأهداف المرجوة منه في حمايتهم من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

وجدد وزير الصناعة الدعوة للمواطنين بالتعاون مع الفرق واللجان الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات للقائمة السعرية الجديدة إلى الرقم المجاني لعمليات الوزارة "174" ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.