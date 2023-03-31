أخبار اليمن : تسجيل 71 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 71 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 71 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، خمس غارات لطيران تجسسي على حيس ومقبنة وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وسبعة خروقات بقصف مدفعي و51 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
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