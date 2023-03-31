شكرا لاهتمامكم بخبر توقعات بمنتج ضخم ستكشف عنه “أبل” قريباً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقعات بمنتج ضخم ستكشف عنه “أبل” قريباً



اشتعلت موجة من التوقعات والشائعات في أوساط المولعين بالتكنولوجيا والمتابعين لأنشطة الشركات في “وادي السيليكون”، وذلك في أعقاب إعلان شركة “أبل” عن الحدث الكبير القادم المقرر في شهر يونيو المقبل، أي بعد نحو شهرين فقط من الآن، وسط أحاديث قوية بأن الشركة ستكشف عن “منتج ضخم” خلال الحدث الذي سيكون استثنائياً في تاريخ الشركة.

وقالت تقارير صحافية اطلعت عليها “العربية.نت” إن شركة “أبل” تعتزم الكشف أخيراً عن نظارة الواقع المختلط بعد ما يقرب من ثماني سنوات من التطوير.

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وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أن مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) سيعقد في الفترة ما بين 5 و9 يونيو، فيما سادت التوقعات بأن يتم الإعلان عن نظارة الواقع المختلط خلال هذا المؤتمر.

ونشرت “أبل” منشوراً يؤكد التواريخ مع صورة ترويجية مشفرة تتميز بخطوط ملونة منحنية، وهي إشارة محتملة إلى سماعة الرأس.

وعلى الرغم من أن الاعلان لم يشر إلى سماعة الرأس أو نظارة الواقع المختلط بشكل مباشر، إلا أن مارك جورمان، وهو أحد المراقبين لأنشطة “أبل” والمعروف بتسريباته الصحيحة عن منتجاتها قال “إن منتجاً جديداً سيظهر لأول مرة علناً في يونيو المقبل”.

ويُزعم أن نظارة الواقع ستحتوي على 10 كاميرات ونظام تشغيل يسمى (realityOS) مع إصدارات واقع مختلط من تطبيقات “أبل” مثل “فيس تايم” وتطبيق الخرائط.

ووفقاً لشركة “أبل” من المقرر أن يتم خلال المؤتمر عرض أحدث التطورات في مجموعة برامج الشركة ومنتجاتها. كما سيتم بث الحدث الذي يستمر خمسة أيام عبر الإنترنت، على الرغم من أنه ستكون هناك فرصة “للمطورين والطلاب للاحتفال شخصياً في تجربة خاصة” يتم استضافتها في مقر الشركة الرئيس.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين حول العالم في شركة “أبل” إن “المؤتمر هو أحد الأوقات المفضلة لدينا على مدار العام في شركة أبل”، بحسب ما نقلت عنها جريدة “DailyMail” البريطانية.

وأضافت: “إنها فرصة للتواصل مع المطورين من جميع أنحاء العالم الذين يجعلون هذا المجتمع استثنائياً للغاية”. وتابعت: “سيكون المؤتمر أكبر حدث لدينا والأكثر إثارة حتى الآن”.

ووفقاً لغورمان، فقد تم عرض نظارة الواقع المختلط التي أنتجتها “أبل” على 100 من كبار الموظفين في الشركة في مسرح “ستيف جوبز” في “كوبرتينو” بكاليفورنيا الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ ثمن هذا المنتج الجديد ثلاثة آلاف دولار أميركي، بحسب توقعات المصادر التي أشارت إلى هذه المعلومات.

وبحسب المصادر فإن الاعتقاد السائد هو أن “أبل” تعمل على اثنين من منتجات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، الأول هو سماعة رأس تغطي العينين، والثاني هو زوج من نظارات الواقع المعزز يُحتمل أن يُطلق عليه اسم (Apple Glass)، حيث تشير التوقعات إلى أن الأول هو الذي سيتم الإعلان عنه في يونيو المقبل بينما سيأتي الثاني في وقت لاحق.