شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو جديد من المشاجرة.. محمد سعد يرد على إهانته لزملائه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو جديد من المشاجرة.. محمد سعد يرد على إهانته لزملائه



ضجة كبرى أحدثها الفنان المصري محمد سعد، بسبب الفيديو الذي تم تسريبه قبل أيام، وظهر فيه الفنان الذي يعرض له مسلسل “إكس لانس” وهو يسب فريق عمل مسلسله.

وقتها لم يخرج محمد سعد ليرد على ذلك الفيديو، ولم يوضح الأسباب التي دفعته لسب فريق عمل المسلسل بهذا الشكل، في ظل انتقادات كبرى تلقاها من الجمهور.

إلا أنه قرر أخيرا أن يرد ويكشف بطريقة غير مباشرة الأسباب التي دفعته للقيام بمثل هذا الأمر، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شجار بين العاملين

الفيديو لم يظهر فيه محمد سعد، بل يبدو أنه من كان يقوم بتصويره، حيث كان هناك تجمهر في الموقع الخاص بالتصوير، وشجار بين العاملين في المسلسل ومن حضروا لمشاهدة التصوير.

محمد سعد قال خلال تصوير الفيديو “خناقة قلبت بخناقة.. قلبت بخناقة.. هنقعد ليه؟”، وذلك في إشارة إلى عدم قدرة فريق إنتاج المسلسل على تنظيم الأمور داخل موقع التصوير.

وهو ما يؤكد رواية مخرج المسلسل إبرام نشأت، الذي أكد أن غضب محمد سعد يعود إلى عدم قدرة فريق الإنتاج على تنفيذ متطلباته، وفشل التصوير لأيام متتالية داخل منطقة الحرفيين بسبب تجمهر المشاهدين.

محمد سعد علق على الفيديو قائلا: “رسالة لجمهوري.. كان لازم ادخل وافض الخناقة.. ده كان شكل من اللي بيحصل يوميا.. وشكرا جزيلا لكل أهل منطقة الحرفيين”.

لينهي الفنان المصري الجدل الذي صاحب الفيديو الأول، ويكشف الأسباب التي دفعته لاتخاذ أمر مثل هذا.