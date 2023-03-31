شكرا لاهتمامكم بخبر منة فضالي تنتقد كتابة اسم أحمد داش قبلها.. الرد بفيديو غريب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن منة فضالي تنتقد كتابة اسم أحمد داش قبلها.. الرد بفيديو غريب



كواليس غريبة يشهدها مسلسل “جعفر العمدة” الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ويعرض في شهر رمضان الجاري وسط تفاعل كبير من الجمهور.

لعل أبرزها ما حدث في لقاء تلفزيوني عرض مساء الخميس ظهرت فيه الفنانة المصرية منة فضالي التي تشارك في بطولة المسلسل، حيث أعربت عن اندهاشها من كتابة اسم الفنان الشاب أحمد داش قبل اسمها هي وكثيرين على شارة مسلسل “جعفر العمدة”.

“أقدم من داش”

وأوضحت منة فضالي أنها أقدم من داش بسنوات كثيرة كما أن الجمهور يعرفها أكثر، لكنها فوجئت بما حدث على شارة المسلسل، وليست وحدها من فوجئ بهذا الأمر، حيث فوجئت أكثر من فنانة داخل المسلسل بما جرى، ومن بين الأسماء التي ذكرت خلال اللقاء مي كساب وإيمان العاصي.

منة فضالي أكدت أن شارة المسلسل عرضت خلال أول يومين في شهر رمضان، لكن بعدها صارت الحلقات تعرض دون وجود شارة المسلسل، وهو أمر يحدث في ظل ضغط المواد الإعلانية التي تعرض.

لكن الفنانة المصرية أشارت إلى حزنها في البداية، بسبب مجهودها الكبير الذي بذلته خلال سنوات لتكوين مسيرتها واسمها الفني، لكنها تجاوزت الأمر بعد مرور أول يومين.

برأت المخرج

منة فضالي برأت ساحة المخرج محمد سامي، مشيرة إلى كونه لا علاقة له بترتيب الأسماء، وإنما هو أمر من اختصاص الجهة المنتجة، لتؤكد أن هناك معلومة وردتهم أن أحمد داش هو من اشترط كتابة اسمه وفق هذا الترتيب.

الأمر لم ينته عند هذا الحد، لكن الغريب هو ما قام به أحمد داش نفسه، الذي قام بنشر مقطع الفيديو الخاص بمنة فضالي من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

ولم يرد أو يعلق سوى بجملة غنائية تقول “تحياتي للي كنت فاكرهم اخواتي”، وهي جملة ذكرها مطرب الراب “ويجز” ضمن واحدة من أغنياته.