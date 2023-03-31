شكرا لاهتمامكم بخبر كيف نجحت السعودية في تخفيض البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1999؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كيف نجحت السعودية في تخفيض البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1999؟



شهدت السعودية أرقاماً قياسية للتوظيف في الربع الأخير من العام الماضي، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8%، وهو أدنى مستوى منذ 1999%.

وكانت معدلات البطالة في الربع الأخير من 2021 نحو 11%.

وجاءت الأرقام الأفضل من نصيب الإناث مع تراجع معدل البطالة بين السعوديات إلى 15.4%، ما يعني تراجعا بنسبة 5.1% مقارنة مع الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 7.1% مقارنة بنفس الربع من 2021، ليشكل تراجعا هو الأعلى في بطالة الإناث منذ أن بدأ تجميع البيانات.

ووصلت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 37%، بنهاية 2022 ما فاق المستهدفات الأولية لرؤية 2030.

وقد لعبت رؤية 2030 دورا محوريا لتحقيق هذه القفزات في سوق العمل خاصة للسعوديات.

في تقرير البنك الدولي عن المرأة والأعمال والقانون، للعام 2022، قفزت المملكة 10 مراتب دفعة واحدة، مقارنة بعام 2020.

وساهم في هذه الأرقام، التدريب التقني والمهني للقوى العاملة الشابة في السعودية، حيث احتلت المملكة المرتبة التاسعة عالميا عام 2021 في مؤشر UNDP للتدريب.

ممكن آخر رئيسي للوظائف في المملكة، هو البيئة القوية لريادة الأعمال، فمنذ إطلاق رؤية 2030، تم تسجيل أكثر من 892 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، حصلت على تمويلات بقيمة 695 مليون دولار.

كما تم توفير منظومة متكاملة من المبادرات لتوظيف السعوديين في وظائف نوعية، ولإيجاد دور أكبر للقطاع الخاص. وبحسب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” استفاد نحو 1.5 مليون سعودي العام الماضي من خدمات الصندوق المتنوعة ومن بينها التدريب، فيما يقدر عدد المؤسسات والشركات المستفيدة، ومنها في القطاع الخاص، نحو 138 ألف منشأة.

وترجم إقبال القطاع الخاص على توظيف السعوديين بمشاركة 2.2 مليون سعودي في القطاع الخاص العام الماضي، في أعلى قراءة في تاريخ المملكة.