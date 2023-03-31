شكرا لاهتمامكم بخبر شقيق لتيك توك يفوق فيسبوك وواتساب ويوتيوب تحميلاً.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شقيق لتيك توك يفوق فيسبوك وواتساب ويوتيوب تحميلاً.. ما القصة؟



فجأة ومن دون إنذارات، دخل تطبيق شبكة “ؤ” الاجتماعي التابع لشركة “بايت دانس” الصينية، مالكة “تيك توك” قائمة التطبيقات العشر الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة على متجر أبل “آب ستور”.

أتى هذا الإعلان بعدما كان التطبيق خارج قائمة التطبيقات الـ200 الأكثر تحميلاً على المتجر، بحسب موقع “تيك كرانش” التقني.

تجاوز جي ميل وواتساب ويوتيوب وفيسبوك

فقد استطاعت الشبكة الاجتماعية تجاوز “جي ميل” و”واتساب”، و”يوتيوب”، و”فيسبوك” من حيث معدلات التحميل في غضون أيام قليلة.

ووفق إحصائيات معلوماتية من مؤسسة “Data.ai”، فإن التطبيق منذ وصوله إلى المتاجر الرسمية في عام 2020 كانت معدلات تحميله منخفضة بشكل ملحوظ، ما يجعل صعوده مؤخراً “أمراً مثيراً للتساؤل”.

وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد الضغوط الأميركية على الشركة لبيع “تيك توك” أو مواجهة حظره، مع إصدار حظر فيدرالي يمنع تنزيل التطبيق على الأجهزة الفيدرالية، ومنع ولايات أميركية ودول أوروبية للتطبيق على المستوى الحكومي أيضاً.

تيك توك (فرانس برس)

وأوضحت إحصائيات “داتا إيه آي” أن تطبيق “Lemon8″، لم يتم الكشف عن طرحه رسمياً على متاجر “غوغل بلاي”، و”آب ستور” سوى منذ أيام قليلة، فطوال الفترة بين مارس 2020 وحتى قبل أيام، كان التطبيق متوفراً لأغراض تجريبية.

حملة ترويجية ضخمة

إلى ذلك، تشير التحليلات لهذا الصعود المفاجئ داخل الولايات المتحدة، إلى مصاحبة الطرح الرسمي للتطبيق حملة ترويجية ضخمة تعتمد على الإعلان عن التطبيق داخل نتائج البحث، وكذلك إظهار إعلانات للتطبيقات المقترحة في الصفحة الرئيسية للمتاجر الرسمية.

في حين وصف صناع المحتوى المنصة الجديدة في حوارهم مع الموقع الإخباري بأنها “مزيج بين إنستغرام وبنترست”، مما يعكس أن هذا الوصف مُقدم بشكل مباشر من جانب الشركة الصينية لترويج منصتها الجديدة في كل مكان.