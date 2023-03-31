عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العجز التجاري التركي يرتفع 51.4% في فبراير



أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 51.4%، في فبراير/شباط على أساس سنوي إلى 12.08 مليار دولار، بعدما قفزت الواردات 10.1%.

وأظهرت البيانات أن الواردات وصلت إلى 30.71 مليار دولار فيما تراجعت الصادرات 6.4%، إلى 18.64 مليار دولار، وفق وكالة “رويترز”.

تركيا تخفض أسعار الغاز لإنتاج الكهرباء

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في عام 2021، تهدف تركيا إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت البيانات أن العجز التجاري لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ارتفع 44.1%، على أساس سنوي إلى 26.33 مليار دولار.