عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تركيا تخفض أسعار الغاز لإنتاج الكهرباء



قالت شركة بوتاش الحكومية التركية للطاقة اليوم الجمعة إن السلطات ستخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لإنتاج الكهرباء 16.67%، اعتبارا من أول أبريل/نيسان. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين بواقع 20%، في أبريل/نيسان، قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp