عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ماسك يعتزم زيارة الصين ويسعى للقاء رئيس الوزراء



قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يعتزم زيارة الصين في أبريل/نيسان على أقرب تقدير ويسعى لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي كه تشيانغ. ولم ترد “تسلا” أو مكتب معلومات مجلس الدولة في الصين على طلب تعليق. إيلون ماسك وخبراء: يجب وقف تجارب الذكاء الاصطناعي العملاقة والصين هي ثاني أكبر سوق لشركة تسلا بعد الولايات المتحدة. ومصنع “تسلا” في شنغهاي هو أكبر مركز إنتاج لشركة صناعة السيارات الكهربائية الشهيرة. وزيارة ماسك للصين ستكون الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19 ومنذ فوز الرئيس شي جين بينغ بولاية رئاسية ثالثة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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