شكرا لاهتمامكم بخبر هذه رسالتي ولا أرى غيرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هذه رسالتي ولا أرى غيرها



“هو ممثل جيد لكن يحتاج لخبرة”، يبدو أن تصريحات الفنانة المصرية نيللي كريم عن قدرات زوجها التمثيلية لن تمر مرور الكرام.

فقد قرر الفنان هشام عاشورة الرد بطريقة وصفها بـ”الدبلوماسية”، على كلام زوجته، وقال في تصريح لبرنامج “تفاعلكم”، إنه ليس الأكثر خبرة في العالم بالتأكيد، لكنه اجتهد ودرس جيداً ودخل مجال التمثيل عن دراسة.

رسالتي ولا أرى غيرها

كما رأى أن كلام زوجته عنه منطقي، مشدداً على أنه لا يطمح من التمثيل بتحصيل أموال أو شهرة لأنه يملكهما.

ولفت إلى أنه نجم في الأسكواش والعديد من الأمور التي احترفها بعد ذلك، ويمتلك طاقة للتأثير الإيجابي في الناس، وهذا ما يريد إيصاله سواء عن طريق الدراما أو الرومانسية أو الكوميدي.

وقال: “هذه رسالتي ولا أرى غيرها”.

“عملة نادرة”

يشار إلى أن نيللي كريم كانت حلت ضيفة في برنامج “أنا والقناع” الذي تقدمه منى عبد الوهاب، وقالت: “هشام ممثل كويس بس معندوش خبرة كبيرة لسه، والممثل يكتسب الخبرة بعد المشاركة في عدد كبير من الأعمال، حتى لو الممثل بيشتغل على نفسه وبياخد كورسات ولكن الوقوف قدام الكاميرا مختلف خالص، إلى جانب أن الممثل يلاقي نفسه والدور كل ده يباخد فترة”.

ويُعرض لنيللي كريم وهشام عاشور هذه الأيام مسلسل “عملة نادرة” تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل غروب للمنتج جمال العدل.