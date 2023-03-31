شكرا لاهتمامكم بخبر مؤشر “نيكاي” يرتفع ويسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين مع تراجع الين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مؤشر “نيكاي” يرتفع ويسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين مع تراجع الين



ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، آخر أيام التداول في السنة المالية بالبلاد، وسجل أفضل أسبوع له في شهرين بعدما عزز انحسار المخاوف من أزمة مصرفية وتراجع الين معنويات المستثمرين.

وأنهى نيكي اليوم مرتفعا 0.93%، عند 28041.48 نقطة ليظل بذلك فوق حاجز 28 ألف نقطة. وكان قد بلغ 28124.62 في التعاملات المبكرة بارتفاع 1.23%، و342 نقطة عن الإغلاق السابق.

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وزاد نيكي 2.4%، على مدى الأسبوع في أكبر ارتفاع منذ 27 يناير/كانون الثاني. وقفز 7.46%، خلال الربع مسجلا أفضل أداء منذ نهاية عام 2020.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.02 %، عند 2003.50 نقطة بعدما تجاوز حاجز الألفي نقطة للمرة الأولى منذ 13 مارس/آذار. وارتفع 2.46 %، هذا الأسبوع مسجلا أكبر ارتفاع له في شهرين.

وقال كازو كاميتاني المحلل الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية “تراجعت المخاوف بشأن متانة النظام المالي في الوقت الحالي على الأقل وإن كان من الواضح أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن ما سيحدث للودائع”.

وأضاف أنه يتوقع أن يواصل نيكي اتجاهه الصعودي خلال الأسبوع المقبل.

وارتفع المؤشر الخاص بقطاع المصارف ببورصة طوكيو للأوراق المالية 1.19 %، وصعدت شركات الأوراق المالية 1.21 %، مما جعلهما من بين الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو.

وصعدت أسهم معدات النقل، بما في ذلك شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالعملة، 1.7%.

وسجلت ميتسوي وشركاه أفضل أداء فردي وبفارق كبير إذ ارتفعت أسهمها 7.61 %، بعد تقرير في صحيفة نيكي أفاد بأن شركة التجارة تدرس رفع نسبة العائد الإجمالي.

من ناحية أخرى تراجعت أسهم شركات الشحن 4.87 %، وكانت الأسوأ أداء بهامش كبير.