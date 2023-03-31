شكرا لاهتمامكم بخبر 770 مليار ريال أرباح الشركات السعودية المدرجة في عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 770 مليار ريال أرباح الشركات السعودية المدرجة في عام



واصلت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تاسي” تحقيق نمو في الأرباح للعام الثاني على التوالي، مستفيدة من نمو أرباح القطاعات الرئيسة.

وحققت الشركات المدرجة في “تاسي” صافي أرباح للعام الماضي بلغت 770 مليار ريال، مقارنة بنحو 558.8 مليار ريال للعام الذي سبقه، بنمو 38%.

أرباح “المملكة القابضة” تقفز 584% إلى 6.95 مليار ريال في 2022

وجاء بشكل رئيس من قفزة أرباح قطاع الطاقة، إذ انعكس ارتفاع أسعار النفط على أرباح أرامكو خلال الفترة، إضافة إلى نمو أرباح البنوك، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

وأيضا حقق قطاعا الاتصالات والرعاية الصحية نموا بنحو 16 و17%، في حين حقق قطاع المرافق العامة كذلك نموا 16%.

وباستثناء شركة أرامكو السعودية، حققت الشركات المدرجة نموا قويا في أرباحها تجاوز 140%، خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 142 مليار ريال مقابل 57.3 مليار ريال للعام الذي سبقه.

ولا تشمل أرباح 2022 نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة “ريت”، وكذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة.

وسجلت أرامكو السعودية أرباحا قياسية للعام الماضي بلغت 604 مليارات ريال، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام، إضافة إلى نمو هوامش أرباح التكرير.

وتأثرت نتائج شركات السوق إيجابا بنمو أرباح قطاع البنوك 28.4%، جراء تراجع المخصصات، إضافة إلى الزيادة في دخل الاستثمار ومحافظ التمويل للبنوك، لتحقق البنوك صافي ربح قياسي عند 62.6 مليار ريال.