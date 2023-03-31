شكرا لاهتمامكم بخبر الشركة المالكة لـ”دوبيزل” تدرس طرح أسهمها في الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الشركة المالكة لـ”دوبيزل” تدرس طرح أسهمها في الإمارات



تدرس مجموعة Emerging Markets Property Group، التي تدير مواقع غعلانية على الإنترنت تحظى بشعبية لدى المغتربين في الإمارات، طرحًا عامًا أوليًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الشركة، التي تدير موقعي “دوبيزل” و”بيوت” وتدعمها شركة الاستثمار في التكنولوجيا “Prosus NV”، من المقرر أن توظف “روتشيلد وشركاه” للإدراج المحتمل في دبي أو أبو ظبي.

قال الأشخاص إن تفاصيل العرض مثل الحجم والتوقيت لا تزال أولية وقد تتغير. قد تظل البنوك الأخرى مدعوة لتقديم عرض للعمل على الصفقة، وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية.نت”.

لم يكن ممثلو “EMPG” متاحين على الفور للتعليق ورفض “روتشيلد” التعليق.

سيختبر الاكتتاب العام من قبل “EMPG” شهية المستثمرين للشركات الناشئة في الإمارات حيث هيمنت الشركات في القطاعات ذات العائد المرتفع على الطروحات. على الصعيد العالمي، كافحت شركات التكنولوجيا لجمع الأموال وشهدت انخفاض التقييمات حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الشهية للشركات التي تتكبد خسائر لكنها تنمو بشكل مرتفع.

كانت معظم الطروحات الأخيرة في الإمارات من قبل شركات مملوكة للدولة، على الرغم من وجود دلائل على أن المزيد من الشركات الخاصة والعائلية تدرس طرح أسهمها، على الرغم من تقلبات السوق والتقييمات الضعيفة.

جمعت شركة تعليم القابضة للمدارس الخاصة 204 ملايين دولار في إدراج في دبي العام الماضي ، لكنها أسهمها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 15%.

بينما تكافح الاكتتابات العامة الأولية في بقية العالم، تماسكت العروض في الخليج العربي. جمعت شركة أدنوك مؤخرًا 2.5 مليار دولار من إدراج وحدتها في قطاع الغاز، وهو أكبر طرح عام أولي عالميًا هذا العام. يأتي ذلك بعد أن سجلت المنطقة ثاني أفضل عام لها على الإطلاق في عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والخصخصة والاستقرار السياسي.

قامت شركة الأنصاري للخدمات المالية بالتحويلات والصرافة هذا الأسبوع بتسعير الاكتتاب العام الأولي في دبي بقيمة 210 ملايين دولار في واحدة من أولى الحالات التي يتم فيها طرح شركة عائلية في الإمارات. أعلنت عزمها تقديم عائد توزيع أرباح بنسبة 8%، تقريبًا، وهو أمر لا تستطيع معظم شركات التكنولوجيا تحمله.

تمتلك “EMPG” نحو 1- مواقع إعلانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، وفقًا لموقعها على الإنترنت. تركز العديد من بواباتها على العقارات، بما في ذلك “بيوت”. كان سوق العقارات في دبي مزدهرة بفضل تعامل الحكومة مع وباء “كورونا” وسياسات التأشيرات التي اجتذبت المشترين الأجانب. كما ساعد تدفق الروس بعد غزو أوكرانيا على ارتفاع الأسعار.

في العام الماضي ، جمعت EMPG” ” نحو 200 مليون دولار في جولة بقيادة “أفينيتي بارتنرز” التي يقودها جاريد كوشنر. كما شارك في التمويل “KCK” و”Acacia Partners” والمستثمر الحالي “بروساس”. في ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي عمران علي خان إن الشركة ستحول تركيزها إلى “التحضير للاكتتاب العام في المستقبل القريب”.