شكرا لاهتمامكم بخبر مشهد عنصري سوري لبناني.. وهكذا علق كاتب “النار بالنار” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مشهد عنصري سوري لبناني.. وهكذا علق كاتب “النار بالنار”



بعدما أشعلت مقتطفات من مسلسل “النار بالنار” الذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك، بين الممثلة السورية كاريس بشار بدور (مريم) واللبناني جورج خبّاز بدور (عزيز) حول واقع اللاجئين السوريين في لبنان، ناراً وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل، امتنع كاتب المسلسل رامي كوسا عن التعليق.

لكنه اكتفى بالقول في اتصال مع “العربية.نت” “فلندع آراء المشاهدين هي من سترسم بوصلة المسلسل”.

كذلك، تحفّظ الفنان اللبناني جورج خباز في اتصال مع “العربية.نت” عن الإدلاء بأي تصريح حول مشهد المواجهة مع كاريس قبل انتهاء العمل.

وقال “لنترك استكمال المسلسل، والحلقات المقبلة ستُبرر أبعاد هذه المواجهة والأحداث اللاحقة”.

مشهد ناري

وكان المشهد الناري وثق مواجهة حامية “بقلوب مليانة” حول واقع اللاجئين السوريين في لبنان، بين مريم السورية المستاءة من يافطة تم تعليقها في الشارع، كُتب عليها “يمنع تجوال السوريين بعد الساعة الثامنة مساء”، وعزيز مدرس الموسيقى اللبناني الذي ردّ عليها بالقول “انتوا جايين وقحين..ماضيكم معنا بشع وحاضركم أبشع”.

وحظي المشهد بتفاعل كبير وواسع من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين وتصدّر قائمة الأكثر تداولاً على مختلف المواقع ليس فقط لجهة الإشادة بالأداء التمثيلي لكاريس وخباز وإنما بتسليطه الضوء على واقع اللاجئين السوريين وما يرافقه من انتشار لظاهرة “العنصرية” ضدهم والعلاقة بين الشعبين.

جورج خباز وكاريس بشار

لا سيما أن “النار بالنار” أتى في وقت تتصاعد الحملات في لبنان ضد اللاجئين السوريين، من باب اتّهامهم من قبل البعض بمضاعفة الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يمرّ بها البلد منذ خريف 2019، وبأنهم يتقاضون مساعدات مادية شهرياً وبالدولار الفريش من الجهات الداعمة، فيما القدرة الشرائية للبنانيين تراجعت كثيراً نتيجة انهيار الليرة مقابل الدولار.

ومنذ أيام انتشر فيديو لمحافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، يقول فيه “إن راتبه بات أقل من قيمة المساعدة المادية التي يتقضاها النازحون في لبنان شهرياً”، ليشعل بدوره جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

يذكر أن مسلسل “النار بالنار” الذي يتضمن 30 حلقة، تم تصويره في أحد الأحياء السكنية في منطقة سد البوشرية شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

ويناقش العلاقة بين الشعبين السوري واللبناني من خلال قصة مُدرِّسة سورية هربت من وطنها الذي مزقته الحرب، لتجد نفسها عالقة في بيروت، وحيدة ومن دون أوراق ثبوتية، فيتوجب عليها مقاومة الواقع بهدف الاستمرار والعيش في مدينة لا تعرفها قط.

والمسلسل من إنتاج شركة الصباح إخوان، ومن إخراج محمد عبد العزيز، وبطولة عابد فهد وكاريس بشار، وجورج خباز، وزينة مكي، وطارق تميم وطوني عيسى، وآخرين.