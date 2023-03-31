أخبار اليمن : الدرة يؤكد مجدداً عدم تجميد أي حسابات لـ"اليمنية"

الدرة يؤكد مجدداً عدم تجميد أي حسابات لـ"اليمنية"جدد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة التأكيد على أن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية في البنوك بصنعاء وعدن، مفتوحة لإدارة الشركة لصرف النفقات التشغيلية والمشتريات ومستحقات الموظفين.

ونفى وزير النقل ما تُروج له إدارة الشركة بعدن بشأن تجميد حسابات الشركة، مشيراً إلى أن استمرار منع بيع التذاكر لرحلات صنعاء – عمان للمسافرين من محافظات الجمهورية اليمنية أدى إلى زيادة معاناة المرضى والمسافرين وكبدّت الشركة خسائر، وسيتحمل تحالف العدوان ومرتزقته وإدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن النتائج.

وقال “وفي حالة استمرارها في اتخاذ مثل هذه القرارات الخاطئة والمماطلة في تنفيذ الرحلات إلى الوجهات الأخرى المطلوبة للمرضى والمسافرين كوجهتي “الهند والقاهرة”، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تلتزم الشركة بخدمة كل أبناء الشعب اليمني من جميع المطارات بكل حيادية ومهنية ودون تمييز وفقاً لالتزامها كناقل وطني للجمهورية اليمنية”.