أخبار اليمن : 59 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

59 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجوائهما.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً، 8 خروقات بقصف مدفعي لعدد 13 قذيفة، و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.