شكرا لاهتمامكم بخبر اتحاد الفلاحة التونسي يتوقع موسم حبوب “كارثياً” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتحاد الفلاحة التونسي يتوقع موسم حبوب “كارثياً”



قال محمد رجايبية المسؤول باتحاد الفلاحة التونسي اليوم الخميس إنه يتوقع موسم حبوب “كارثيا” بتراجع نحو 75%، في المحصول بسبب الجفاف الحاد.

وأضاف أنه يتوقع أن يتم تجميع ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن تم تجميعها العام الماضي.

وأفاد سكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار التي خلفت سدودا شبه فارغة وفقا لـ “رويترز”.

وقال حمادي الحبيب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة إن مناسيب السدود التونسية سجلت انخفاضا مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر أيلول 2022 إلى منتصف مارس/ آذار 2023.

ويعاني الاقتصاد التونسي من أزمة طاحنة و علي أثرها خفّضت وكالة “موديز”، في يناير الماضي التصنيف الائتماني لـ تونس، إلى “CAA2″، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تواجهها البلاد بعد سنوات ممتالية من الأزمات السياسية والاقتصادية، والتي قلصت الآمال في حدوث تغيير قريب، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية المنحدرة منذ 2011.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تأزمت الأوضاع بصورة أسرع مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والطاقة، ودخلت البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد قد يقلص الإنفاق الحكومي ويضع المزيد من المصاعب الاقتصادية، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى سرعة تدفق الأموال.