شكرا لاهتمامكم بخبر “السعودية للكهرباء” تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “السعودية للكهرباء” تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار



أعلنت الشركة “السعودية للكهرباء” اليوم الخميس أنها تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، ما يقارب 75% من الشركة السعودية للكهرباء.

وأضافت الشركة في إفصاح لتداول السعودية، أنها عينت كل من بنك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وجيه.بي مورغان سيكيوريتيز وبنك أبوظبي الأول وبنك إم.يو.إف.جي سكيوريتيز وبنك ميزوهو وإس.إم.بي.سي وشركة الأهلي المالية (إس.إن.بي كابيتال) والراجحي كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين وبنك أبوظبي التجاري وناتكسيس وسوسيتيه جنرال كمدراء للطرح المحتمل.

وأضاف إفصاح الشركة أن البنوك ستعقد اجتماعات مع مستثمرين لأدوات العائد الثابت بدءا من غد الجمعة قبل طرح الصكوك التي قد تكون من الصكوك الخضراء أو الاعتيادية وفقا لظروف السوق.

وذكر البيان أن الطرح “سيتم تحديد قيمته وفقا لظروف السوق ومتطلبات الشركة في وقته”.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن ما تجمعه من الطرح سيستخدم لتمويل أغراض عامة بما يشمل نفقات رأسمالية أو تمويل مشروعات خضراء مؤهلة لذلك إذا تم إصدار صكوك خضراء “وفقا لإطار الصكوك الخضراء للشركة”.

وأصبحت الشركة السعودية للكهرباء أول مصدر لسندات خضراء في المملكة في 2020 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع صكوك على شريحتين.

وجمعت الشركة الشهر الماضي عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) عبر قرض مشترك من تسعة بنوك محلية منها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.

وفي أغسطس من العام الماضي جمعت الشركة ثلاثة مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 بنكا من المنطقة والعالم.