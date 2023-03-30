شكرا لاهتمامكم بخبر الماسة الورديّة الأكثر ندرة تُشارك بمزاد في نيويورك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الماسة الورديّة الأكثر ندرة تُشارك بمزاد في نيويورك



كشفت دار “سوذبي” للمزادات عن عرض ماسة Eternal Pink للبيع خلال مزاد يُقام في نيويورك ضمن أسبوع مُخصص لبيع المجوهرات بشهر يونيو المقبل.

وقد تمّ تصنيف هذه الماسة على أنها “أندر الألماس الوردي النادر” ويقدر سعرها بما لايقلّ عن 35 مليون دولار.

10,57 قيراط

فيما يبلغ وزن هذا الحجر الثمين الخالي من أي شوائب 10,57 قيراط، وقد تمّ استخراجه في العام 2019 من منجم في دولة بوتسوانا الإفريقية بوزن 23,78 قيراط قبل أن يخضع للصقل.

ويُشارك هذا الحجر بمزاد تُنظّمه دار “سوذبي” في مدينة نيويورك يوم 8 يونيو المقبل، وقد قال ألكسندر إبلين، رئيس مبيعات المجوهرات لدى “سوذبيز” لوكالة فرانس برس، إنه تمّ تقدير سعر القيراط الواحد من هذا الحجر الماسي بحوالي 3,3 مليون دولار وهو الرقم الأعلى الذي بلغه سعر قيراط من الحجر الثمين حتى الآن. وهو كشف أن ما تتمتع به هذه الماسة من نقاء وكمال يجعلها أكثر ندرة من لوحة للرسام السوريالي البلجيكي رينيه ماجريت أو لرسام فن البوب الأميركي آندي وارهول.





أرقام قياسية

يشار إلى أنه من المنتظر أن تقوم هذه الماسة بجولة على مراكز “سوذبيز” في هونغ كونغ، ودبي، وسنغفورة، وشانغهاي، وتايوان، وجنيف قبل مُشاركتها في مزاد نيويورك.

في حين أن الرقم القياسي لأعلى سعر حققه حجر ماسي وردي حتى الآن يعود لماسة Pink Star التي تمّ بيعها عام 2017 في هونغ كونغ مُقابل 71,2 مليون دولار فيما تمّ بيع حجر The Williamson Pink Star العام الماضي في هونغ كونغ بسعر 57,7 مليون دولار.