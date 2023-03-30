شكرا لاهتمامكم بخبر أرباح “سينومي سنترز” ترتفع 44.7% إلى 837 مليون ريال للفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “سينومي سنترز” ترتفع 44.7% إلى 837 مليون ريال للفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2022



ارتفعت أرباح شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” بنسبة 44.71% (السنة المالية القصيرة من أبريل إلى ديسمبر 2022) إلى 837 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بنحو 578.4 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن أسباب ارتفاع أرباح عام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 11.1% لتبلغ 1.68 مليار ريال في 2022، بسبب نمو صافي الإيرادات الإيجارية بفضل مواصلة انخفاض متوسط الخصومات المقدمة إلى جانب ارتفاع نسبة الإشغال، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة سنوية 35.9%، وإيرادات القطاع الإعلامي بنسبة سنوية 13.1%.

وارتفعت ايرادات “سينومي سنترز” بنسبة 11.14% في (السنة المالية القصيرة من أبريل إلى ديسمبر 2022)، إلى 1.68 مليار ريال، مقابل ايرادات بنحو 1.51 مليار ريال في 2021.

وفي 29 ديسمبر 2022م وافق مجلس الإدارة على تغيير السنة المالية للشركة لتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من 31 مارس.

وقد حددت الشركة خطة لتنفيذ هذا التحول، حيث ستقوم بإصدار قوائم مالية “مراجعة” لفترة الربع المالي الثالث (3 أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 1 أكتوبر 2022م وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م. ولاحقًا؛ تقوم الشركة بإصدار قوائم مالية “مدققة” لسنة مالية قصيرة (9 أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2022م وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م. وأخيرًا؛ ستقوم الشركة بدءًا من الربع الأول (المنتهي في 31 مارس 2023م) من العام الميلادي التقويمي 2023م، بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية لعام 2023م وما بعده بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام الميلادية التقويمية.