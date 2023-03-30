شكرا لاهتمامكم بخبر النفط سيقترب من90 دولارا للبرميل فى النصف الثاني من العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن النفط سيقترب من90 دولارا للبرميل فى النصف الثاني من العام



قال يوسف الشمري الرئيس التنفيذي CMarkits لندن إن المخاوف في أسواق النفط وتأثر أسعارها خلال الفترة الماضية بسبب أزمة البنوك بدأت تتلاشى لكن الأمور مازالت غير واضحة بعد.

أضاف أن أزمة البنوك لم تنته بعد لأنها غير واضحة خاصة سياسة الفيدرالي الأميركي ،لأن الجهات الرقابية حلت المشكلة مؤقتا عبر ضخ سيولة للبنوك المتعثرة لتجنب انتقال الأزمة إلي بنوك أخرى فالفيدرالي الأميركي حسن الصورة لكن المشكلة لم تنته .

وذكر أن التحسن فى أسعار النفط خلال اليومين الماضيين سببه انقطاع الإمدادات من إقليم كردستان العراق إلي تركيا .

وأشار إلى أن أزمة البنوك ليست محسومة بعد ومازال الأمر غير واضح، لكن إذا حدث نمو وانفتاح أكبر في الاقتصاد الصيني فسيدفع ذلك الأسواق إلى النمو.

وتوقع استئناف الإمدادات من “إقليم كردستان ” العراق خلال أسابيع بعد وقف أنابيب النفط.

أشار إلى زيادة بسيطة فى الإمدادات فى الوقت الحالي، لكنه توقع أن يزيد الطلب عن العرض مع التحسن فى نمو الاقتصاد الصيني، مع استمرار تخفيضات أوبك وتوجد توقعات لوصول النفط قرب 90 دولارا أو أكثر للبرميل في الربع الثالث أو الرابع من 2023.

وأوضح أن الأسعار الحالية لا تعكس الأساسيات وإنما تكشف القلق فى السوق من أزمة البنوك وتوقف الإمدادات من كردستان العراق.