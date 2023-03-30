شكرا لاهتمامكم بخبر إدراج وحدات تابعة لـ”علي بابا” خلال أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إدراج وحدات تابعة لـ”علي بابا” خلال أشهر



قال أنطوني ساسين كبير استراتيجيي الاستثمار فى شركة “Kraneshares” الأميركية إن تقسيم شركة “علي بابا” إلى 6 شركات خطوة مهمة جدا لها لأنه لا يظهر فقط كيف أن الشركة ترفع قيمتها الفعلية ولكن أيضا يوضح نضوجا مهما للشركة الصينية.

وأضاف في مقابلة مع “العربية”: “عملية التقسيم هذه تعد تنظيم حدث، والهدف منه فتح القيمة للمساهمين أو المستهلكين وهو ما يجب أن يكون هدفا لكل شركة”.

وأشار إلي أن “علي بابا” تذكر بـ”غوغل” فى 2015 عندما صعد سهمها بحدود 14 و15% مثلما حدث مع علي بابا، وحينما انتهت عملية إعادة التنظيم عاد سهم غوغل للارتفاع بحدود 20% .

يذكر أن 70% من أعمال “علي بابا” له علاقة بالتجارة الإلكترونية، لكن توجد أنشطة مهمة أخرى مثل الحوسبة السحابية التي تمثل 8% من نشاط الشركة، و7% للنشاط اللوجيستي بجانب أنشطة الترفيه والتجارة الإلكترونية عالميا.

وقال إن هذه الأنشطة تنمو في ظل النشاط الرئيسي لـ”علي بابا” وهو التجارة الإلكترونية وسوف تظهر قيمة هذه الأنشطة خلال عام أو اثنين مع إدراج الشركات المنقسمة فى بورصات هونغ كونغ أو نيويورك.

وذكر أن تقسيم شركة مثل “علي بابا” هي عملية معقدة جدا سينتج عنها 6 شركات ولكل منها رئيس تنفيذي واللافت أن الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا “دانيال تشانغ ” لن يكون على رأس القسم الأهم في الشركة وهو التجارة الإلكترونية، لكنه سيكون رئيسا على وحدة الـ”cloud intelligence”وهذا الأمر يكشف اهتمام الشركة بالإنترنت، ما يسمي بـ”الإنترنت الصناعي”.

وتوقع أن تتضح أمور الشركة خلال 8 أشهر وأن يتم إدراج وحدة الذكاء السحابي قريبا، يتبعها إدراج “كاني نيو” وكانت شركة مستقلة قبل أن تشتريها “علي بابا” فيمكن إعادة إدراجها.

أشار إلى أن عودة “جاك ما” إلي الصين ملفتة خاصة بالتزامن مع قرار تقسيم مجموعة “علي بابا”وإن كانت إيجابية، والصين تحاول أن تعطي إشارات جيدة بشأن تنظيمات شركات الإنترنت، خاصة وأنها تركز بشكل كبير علي الاستهلاك فى تحقيق معدل النمو المستهدف.