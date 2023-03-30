عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “المملكة القابضة” تقفز 584% إلى 6.95 مليار ريال في 2022



قفزت أرباح شركة “المملكة القابضة” بنسبة 583.87% في 2022 إلى 6.95 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بنحو 1.01 مليار ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن أسباب نمو أرباح عام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة بالإضافة الى الارتفاع في ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، وإيرادات توزيعات الأرباح، وزيادة حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والارتفاع في إيرادات التمويل.

وأضافت أن من بين أسباب نمو الأرباح السنوية، الانخفاض في مصروف الزكاة، على الرغم من عدم وجود مكاسب بيع عقار استثماري خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة، بالاضافة الى الإرتفاع في النفقات المالية،

وتكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، والانخفاض في المكاسب الأخرى، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، ومصروف ضريبة الدخل، والانخفاض في ربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وارتفعت إيرادات “المملكة القابضة” بنسبة 65.22% في 2022، إلى 2.49 مليار ريال، مقابل ايرادات بنحو 1.5 مليار ريال في 2021.