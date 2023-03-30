شكرا لاهتمامكم بخبر دراسة جديدة تحدد الحاجز الأخير لغرق العديد من المدن الساحلية حول العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن دراسة جديدة تحدد الحاجز الأخير لغرق العديد من المدن الساحلية حول العالم



حذر بحث جديد نُشر هذا الأسبوع في مجلة “Geophysical Research Letters”، من أن العالم في منتصف الطريق أمام كارثة قد تدمر العديد من المدن، إذ أشار إلى أن انبعاثات الكربون وصلت لنصف المستوى المطلوب للتحول المدمر، وبعدها سيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 6 أقدام بسبب ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند، وهو الأمر الذي لا يمكن إيقافه.

من جانبه، قال عالم المناخ في معهد “بوتسدام” لأبحاث تأثير المناخ والمؤلف الرئيسي للدراسة، دينيس هونينغ: “بمجرد أن نصدر أكثر من 1000 غيغا طن من الكربون في المجموع، لن نتمكن من إيقاف الجزء الجنوبي من صفيحة غرينلاند الجليدية من الذوبان تماماً على المدى الطويل، وحتى لو توقفنا تماماً عن انبعاث الكربون في ذلك الوقت”.

وتوقع أن يؤدي هذا الانصهار الجليدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 1.8 متر. (1.8 متر هو 5.9 قدم).

وقال هونينغ: “على الرغم من أن هذا الذوبان سيستغرق مئات السنين، إلا أن الأجيال القادمة لن تكون قادرة على إيقافه”.

كلما تجاوزت الأرض نقطة التحول الأولى البالغة 1000 غيغا طن من انبعاثات الكربون، زادت سرعة ذوبان الصفيحة الجليدية في “غرينلاند”.

وأشار هونينغ، إلى أننا بالقرب من مستوى 500 غيغا طن من انبعاثات الكربون عالمياً.

ومن المؤكد أن المناطق الساحلية ستكون الأكثر تضرراً من هذا، خاصة في البلدان الفقيرة المتقدمة دون إدارة ساحلية حديثة، بحسب هونينغ.

وقال إن العلماء وجدوا في دراسات سابقة أن صفيحة غرينلاند الجليدية يمكن أن تذوب تماماً مع الاحتباس الحراري في مكان ما بين 1 و3 درجات مئوية.

لكن هونينغ قال لشبكة “CNBC” إن منهجيات الدراسات السابقة كانت أقل دقة لأن الافتراضات التي تم إجراؤها في تلك النماذج كانت مفرطة في التبسيط وبالتالي غير واقعية، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وأوضح، أنه في حين أن استكشاف نقاط التحول المرتبطة بدرجات الحرارة مفيد لفهم استقرار النظام، فإن انبعاثات الكربون التراكمية في العالم الحقيقي هي التي تحدد ما إذا كان سيتم تجاوز نقطة التحول أم لا. وقال “هذا هو السبب في أننا درسنا الروابط بين انبعاثات الكربون التراكمية وانقلاب طبقة الجليد في غرينلاند مع نموذج نظام الأرض المقترن بالكامل، والذي يتضمن جميع عمليات التغذية الراجعة ذات الصلة، لأول مرة”.

استخدم هونينغ نظام الكمبيوتر “CLIMBER-X” الذي يصوغ تطور الأرض على مدى فترات زمنية طويلة ويقيس كل شيء في ورقته، بعنوان: قابلية التعدد والاستجابة العابرة للصفائح الجليدية في غرينلاند لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ.

ويعد قياس ذوبان الصفيحة الجليدية في غرينلاند أمراً صعباً لأنه يستغرق وقتاً طويلاً حتى تذوب، ولا يحدث بوتيرة ثابتة.

وأضاف أنه بمجرد تجاوز عتبة حرجة، يتغير سلوك النظام نوعياً ويقترب من توازن جديد تماماً. ويرجع ذلك إلى آليات التغذية المرتدة ذاتية التعزيز: فعندما يذوب الغطاء الجليدي، يتعرض سطحه لدرجات حرارة هواء أكثر دفئاً على ارتفاعات منخفضة، ويستمر الذوبان حتماً.

وقال هونينغ إنه من الأكثر دقة قياس إجمالي انبعاثات الكربون التراكمية، وهي تلك التي تم إطلاقها منذ عام 1850.

وأضاف أنه إذا ظل إجمالي انبعاثات الكربون أقل من 1000 غيغا طن من عتبة انبعاثات الكربون، فإن ذوبان الصفيحة الجليدية في غرينلاند سيسهم “فقط” بعشرات السنتيمترات في إجمالي ارتفاع مستوى سطح البحر.

البندقية جميلة المدن العائمة تغرق

ستحدث نقطة التحول الثانية التي لوحظت في البحث بمجرد إطلاق 2500 غيغا طن من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، وعند هذه النقطة ستذوب طبقة الجليد في غرينلاند بأكملها وسيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 6.9 متر أو 22.6 قدماً.

قال هونينغ: “سيستغرق الذوبان الكامل وقتاً، مئات أو حتى آلاف السنين، خاصة إذا تجاوزنا العتبة قليلاً”. “على الرغم من أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سينخفض على هذه الفترات الزمنية الطويلة، فإنه لن ينخفض بوتيرة سريعة بما يكفي لوقف ذوبان الغطاء الجليدي”.

من الناحية النظرية، يمكن لتقنية إزالة ثاني أكسيد الكربون الاصطناعية أن تسحب ما يكفي من الكربون من الغلاف الجوي بسرعة كافية بعد الوصول إلى إحدى نقاط التحول هذه لاستعادة الذوبان الحتمي. لكنها ليست دراسة حالة تستحق المتابعة لأن التكنولوجيا لإزالة هذا الحجم من الانبعاثات من الغلاف الجوي غير موجودة في الوقت الحالي.

“نحن لسنا قريبين حتى من النقطة التي تكون فيها إزالة الكربون فعالة. إن تجنب انبعاثات الكربون بأي حال من الأحوال أرخص بكثير من الطاقة المطلوبة لاحتجاز هذا الكربون مرة أخرى.