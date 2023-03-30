عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “مبادلة” تدرس شراء سلسلة عيادات أوروبية مقابل 2.5 مليار دولار



تدرس شركة “مبادلة للاستثمار” – التابعة لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي – شراء سلسلة عيادات غسيل الكلى الأوروبية “ديافيروم “التابعة لمجموعة “بريدجبوينت” مقابل نحو 2.5 مليار دولار وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج اليوم الخميس.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن صندوق أبوظبي من بين المنافسين النهائيين على شراء ديافيروم و -مقرها السويد – من شركة الاستثمار البريطانية الخاصة.

وأعلنت شركة “مبادلة” -قبل أيام عن إتمامها صفقة استثمارية بقيمة 300 مليون دولار في شركة “جي دي إندستريالز” الصينية، المتخصصة فى مجال تقنيات سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي، ومزوّد خدمات في الصين، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة “جي دي”؛ إحدى أكبر شركات التجزئة الإلكترونية في الصين.

وأضافت “مبادلة” فى تغريدة علي حسابها بموقع “تويتر” أن الصفقة تأتي امتداداً للشراكة الحالية القوية مع مجموعة “جي دي” وقد تم إبرامها عبر برنامج الاستثمار في الصين، وشاركت من خلالها في قيادة جولة تمويلية من الفئة “ب” بقيمة 300 مليون دولار لصالح شركة “جي دي إندستريالز”.