شكرا لاهتمامكم بخبر إدانة 4 مصرفيين ساعدوا صديقا لـ”بوتين” في فتح حسابات ببنوك سويسرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إدانة 4 مصرفيين ساعدوا صديقا لـ”بوتين” في فتح حسابات ببنوك سويسرا



أدين أربعة مصرفيين ساعدوا صديقا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نقل ملايين الفرنكات عبر حسابات بنكية سويسرية، بسبب عدم توخي الحرص اللازم في المعاملات المالية.

وأدين الأربعة اليوم الخميس لمساعدة سيرجي رولدوجين عازف التشيلو الذي أطلقت عليه الحكومة السويسرية لقب “محفظة بوتين”.

والمسؤولون التنفيذيون، بينهم ثلاثة روس وسويسري واحد، ورولدوجين، هو الأب الروحي لابنة بوتين الكبرى ماريا، وساعدوا على إيداع ملايين الفرنكات في حسابات بنكية سويسرية بين عامي 2014 و2016.

وأدين المتهمون، الذين لا يمكن الكشف عن هويتهم بموجب قيود الإبلاغ السويسرية، في جلسة استماع في محكمة زيورخ الابتدائية وحُكم عليهم بدفع غرامات بمئات الآلاف من الفرنكات السويسرية مع وقف التنفيذ.

وجاء في لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها “رويترز”، أن القضية تسلط الضوء على كيفية استخدام أشخاص مثل رولدوجين كوسيط لإخفاء أصحاب الأموال الحقيقيين.

وفي سويسرا، تلتزم البنوك برفض أو إنهاء المعاملات التجارية إذا كانت هناك شكوك حول هوية الطرف المتعاقد.

ودفع الادعاء بأن المتهمين لم يفعلوا ما يكفي لتحديد هوية المالك الحقيقي للأموال ومن غير المعقول أن يكون رولدوجين هو المالك الحقيقي.

وقال المدعي العام يان هوفمان إن القضية تشمل مبالغ تقدر بنحو 30 مليون فرنك سويسري أي ما يوازي 31.84 مليون دولار.