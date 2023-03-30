شكرا لاهتمامكم بخبر في إجراء غير مسبوق.. “إعمار مصر” تربط سعر بيع وحداتها العقارية بالدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن في إجراء غير مسبوق.. “إعمار مصر” تربط سعر بيع وحداتها العقارية بالدولار



ربطت شركة إعمار مصر للتنمية – التابعة لإعمار الإماراتية- سعر بيع الوحدات في مرحلة جديدة من مشروعها “آب تاون كايرو” في القاهرة بسعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه في إجراء غير مسبوق.

وأخطرت “إعمار مصر” العملاء بوجود خطط سداد مرتبطة بالدولار الأميركي للمشروعات التي ستطرحها، كأحد حلول مواجهة ارتفاع تكلفة الإنشاء الناتجة عن تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وبموجب نظام التعاقد الجديد، يلتزم مشترو الوحدات بدفع ما يعادل سعر الدولار وفقًا لسعر الصرف الرسمي في تاريخ استحقاق كل شيك، ويستمر المشترون في دفع المبلغ المتعاقد عليه بما يعادل السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في تاريخ العقد، المحدد بسعر 31 جنيهًا مصريًا للدولار، وتتحمل شركة “إعمار مصر” مخاطر انخفاض الجنيه من المستويات الحالية إلى 35 جنيهًا للدولار.

ولكن يتحمل المشتري مخاطر ارتفاع سعر الدولار بين 35 جنيهًا و40 جنيهًا، حيث سيتم تحديد المدفوعات المتبقية بأحدث سعر للجنيه مقابل الدولار قبل التسليم، كما يمكن للمشترين الأجانب إيداع الأقساط بالدولار الأميركي.

ونقلت صحيفة “البورصة” المصرية عن مصادر بشركة “إعمار مصر” أن توجه الشركة لربط سعر الوحدات السكنية المطروحة للبيع بسعر الدولار للتحوط من ارتفاع تكلفة الإنشاءات، كما تم إتاحة السداد بالدولار لتوفير العملة الصعبة وجذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب.

وأضافت أن المرحلة الجديدة بمشروع “هيل توب” تضمنت 25 فيلا من إجمالي 36 فيلا بمساحات متنوعة، وتتراوح مساحات الوحدات من 317 مترا إلى 755 مترا مربعا.

وأوضحت المصادر أن أسعار الفيلات تراوحت من 30 مليونا إلى 90 مليون جنيه تقريبا، وتم بيعها بالكامل بالنظام الجديد، واستحوذ العملاء الأجانب على 80% من المبيعات، مقابل 20% لعملاء مصريين حاصلين على إقامات بجنسيات مختلفة.

وقالت إن الأعمال الإنشائية للمشروع يجري تنفيذها ومن المخطط الانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للعملاء خلال 30 شهرا.

وقالت المصادر إن المشروع يوفر خدمات متنوعة للعملاء من ضمنها مراكز للتسوق، ونادي جولف ومجموعة من المدارس الدولية، فضلا عن مراكز خدمية وترفيهية متنوعة.