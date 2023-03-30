شكرا لاهتمامكم بخبر أول مغني راب يصبح مليارديراً.. كيف غير قاعدة “الفنان لا يمكنه اكتشاف الثروة”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أول مغني راب يصبح مليارديراً.. كيف غير قاعدة “الفنان لا يمكنه اكتشاف الثروة”؟



بعد أقل من 4 سنوات من أن أصبح أول مغني راب ملياردير، لم يُظهر “Jay-Z” أي علامات على التباطؤ.

يبلغ صافي ثروة الفنان المولود في بروكلين الآن 2.5 مليار دولار، وفقاً لآخر تقدير من “فوربس”.

وأصبح “جاي زي” أول ملياردير راب في عام 2019، مع حصص في عدد من الشركات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار في ذلك الوقت، بالإضافة إلى العديد من العقارات الاستثمارية في نيويورك ولوس أنجلوس، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

تضخمت ثروته في السنوات الأخيرة بفضل نمو شركته الترفيهية “Roc Nation”، وبيعه لخدمة البث المباشر “Tidal” بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات في شركات بما في ذلك “أوبر”. وقدرت “فوربس” صافي ثروته بـ 1.4 مليار دولار العام الماضي فقط.

وباتت ثروته كافية لتجعله في المرتبة 1210 بين أغنى شخص في العالم، وفقاً لمجلة فوربس.

وفي اجتماع عام 2010 مع المستثمر الأسطوري وارن بافيت، قبل ما يقرب من عقد من الزمن قبل أن يصبح مليارديراً، قارن “جاي زي” أسلوبه في مسيرته الموسيقية مع استراتيجية “بافيت” المتمثلة في الاستثمار فقط في الأعمال التجارية التي يفهمها بدلاً من الاستثمار في القطاعات الأكثر شيوعاً.

وقال “جاي زي” لمجلة فوربس في ذلك الوقت: “الموسيقى مثل الأسهم، هناك أكثر الأشياء الساخنة في الوقت الحالي”. إذ يميل الناس إلى اتخاذ قرارات عاطفية بناءً على ذلك، ولكنهم لا يلتزمون بما يعرفونه”.

اقترب المغني البالغ من العمر 53 عاماً من مسيرته المهنية بهدف كسب المال وخالف المشاعر السائدة في التسعينيات بأن الموسيقيين لا ينبغي أن يطمحوا إلى أن يكونوا أثرياء.

وقال: “كانت هذه أعظم خدعة في عالم الموسيقى، لإقناع الفنانين بأنه لا يمكنك أن تكون فناناً وأن تجني المال. الهيب هوب منذ البداية كان دائماً طموحاً. لقد كسر دائماً فكرة أن الفنان لا يمكنه التفكير في المال أيضاً”.

وفي نهاية محادثتهم، قال بافيت إنه في القريب العاجل، سيتطلع الشباب إلى “جاي زي” للحصول على نصائحه في كسب المال.

وأضاف بافيت: “جاي يدرس في فصل دراسي أكبر بكثير مما تعلمت فيه خلال حياتي. بالنسبة إلى شاب العمر أمامه فهو الرجل الذي يُتعلم منه”.