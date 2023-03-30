عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نستهدف استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال 2023



قال العضو المنتدب بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عبد الله سلام، إن الشركة تتفاوض مع الدولة ومطورين آخرين لشراء أراض في جميع مناطق الجمهورية.

وتابع سلام في مقابلة مع “العربية”: “لدينا الرغبة في الاستحواذ على أراض كثيرة جداً، رغم أن المتبقي لدى الشركة في محفظة الأراضي 5 ملايين متر مربع، وطورت على مدار تاريخها 80 مليون متر مربع”، وهو ما تطمح في الوصول إليه من جديد.

تستهدف “مدينة نصر للإسكان” استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال العام الحالي، فيما قاربت استثماراتها ملياري جنيه في 2022″، وفقا للعضو المنتدب.

وقال عبدالله سلام، إن الشركة تسعى للدخول في أنشطة جديدة وتنويع الاستثمار عبر زيادة الأنشطة التي تكمل النشاط الأساسي المتمثل في الإنشاءات والتطوير العقاري.