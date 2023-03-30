شكرا لاهتمامكم بخبر “الأصباغ” الإماراتية ترفع عرضها للاستحواذ على “باكين” المصرية لـ 37.75 جنيه للسهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الأصباغ” الإماراتية ترفع عرضها للاستحواذ على “باكين” المصرية لـ 37.75 جنيه للسهم



وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على نشر إعلان عرض سعر الشراء الإجباري المقدم من شركة “الأصباغ الوطنية” القابضة المحدودة الإماراتية لشراء حتى 100% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”.

وأوضحت الرقابة المالية أنه تم رفع سعر العرض ليصبح 37.75 جنيه مصري للسهم بدلًا من 36 جنيه، بزيادة قدرها 1.75 جنيه مع الإبقاء على باقي الشروط.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي ترفع فيها “الأصباغ الوطنية القابضة” سعر عرض الشراء الذي تقدمت به على أسهم “باكين”، إذ كانت قررت الأسبوع الماضي تعديل سعر عرض الشراء ليصبح 36 جنيهاً للسهم الواحد، بدلاً من 34 جنيهاً.

جدير بالذكر أن “ايجل كيميكالز” لصناعة وتجارة الكيماويات، قامت هي الأخرى بزيادة سعر عرض الشراء المنافس للاستحواذ على أسهم “باكين” ليصبح 37 جنيه بدلًا من 35 جنيها للسهم.

وكانت الرقابة المالية قد قررت في 28 مارس الجاري، مد فترة سريان العرض المقدم من شركة “الأصباغ” الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” لتنتهي مع مدة سريان العرض المنافس المقدم من “ايجل كيميكالز” لصناعة وتجارة الكيماويات.

وأفادت الهيئة أن مدة العرضين تنتهي في ذات اليوم مع جواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346 و347 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.

يذكر أن مجلس إدارة شركة “باكين” قرر في أغسطس الماضي اختيار بنك الاستثمار الأهلي فاروس للتفاوض والمفاضلة بين عروض الاستحواذ المقدمة والمحتملة للوصول لأعلى قيمة ممكنة لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين.