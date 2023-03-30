شكرا لاهتمامكم بخبر الذهب يعوض خسائره مع انخفاض الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الذهب يعوض خسائره مع انخفاض الدولار



عكست أسعار الذهب مسارها وارتفعت اليوم الخميس بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1968.89 دولار للأوقية، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات “على المدى القصير، من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولارا للأوقية” وفقا لـ”رويترز”.

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ يو.بي.إس على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.

وقال محللون في “إيه.إن.زد” في مذكرة إن الذهب صمد بشكل جيد نسبيا في مواجهة الظروف غير المواتية”.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر غدا الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا عند زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.2%، إلى 23.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 %، إلى 971.12 دولار، كما زاد البلاديوم 0.8 %، إلى 450.86دولار.