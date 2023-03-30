شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم أوروبا تفتح على أعلى مستوى في أسبوعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم أوروبا تفتح على أعلى مستوى في أسبوعين



سجلت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أسبوعين عند الفتح اليوم الخميس بعد صعود بورصة وول ستريت مساء متأثرة بزيادة غير متوقعة في أرباح شركة تجارة التجزئة السويدية العملاقة “إتش اند إم” وتبدد مخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مسجلا أعلى مستوى منذ 13 مارس/آذار في أعقاب صعود مؤشرات البورصة الأميركية الرئيسية أمس الأربعاء.

وقفز سهم “إتش اند إم” 7.3% بعدما حققت ثاني أكبر شركات مبيعات التجزئة للأزياء في العالم أرباحا تشغيلية غير متوقعة للفترة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط. لكنها حذرت من أن الطقس البارد تسبب في عرقلة المبيعات الكلية لموسم الربيع، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التجزئة 1.8%.

وصعد مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 0.4% مسجلا أعلى مستوى في أسبوع‭‭ ‬إذ تعززت ثقة المستثمرين بعد بيع أصول بنك سيليكون فالي المنهار والاستحواذ على كريدي سويس.

وزاد مؤشر قطاع العقارات 2.3% مواصلا مكاسبه بعد تراجع إلى أقل مستوى في خمسة أشهر هذا الأسبوع.

وصعد سهم فيستاس الدنمركية لصناعة توربينات الرياح 4.9% بعد فوز الشركة بطلبية في البرازيل.