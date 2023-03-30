شكرا لاهتمامكم بخبر الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض وقطاع التكنولوجيا يخالف الاتجاه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض وقطاع التكنولوجيا يخالف الاتجاه



أغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الخميس بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع تداول مجموعة من الأسهم دون الحق في توزيع الأرباح، في حين كانت الخسائر محدودة، إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب الارتفاع في وول ستريت خلال الليل.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.36%، ليغلق عند 27782.93 نقطة، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61%، إلى 1983.32 نقطة.

وقال يوو تسوبوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية “بشكل عام، تأثرت السوق بالأسهم التي تم تداولها دون الحق في توزيع الأرباح، لكنها كانت أضعف من المتوقع، بالنظر إلى قوة أداء وول ستريت الليلة الماضية” وفقا لـ” رويترز”.

وأشار إلى أن مخاوف المستثمرين حيال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادت مع انحسار المخاوف من أزمة مالية محتملة، مضيفا أن التوقعات بشأن تعديل بنك اليابان لسياسته تتزايد.

وارتفعت الأسهم الأميركية خلال الليل، مع صعود جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة 1%، على الأقل، إذ خففت التوقعات المتفائلة من شركة ميكرون تكنولوجي وغيرها بعض المخاوف إزاء الاقتصاد.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، باستثناء خمسة، وقادت شركات تكرير النفط الخسائر بانخفاضها 2.89%.

وتراجع سهم سوفت بنك 2.04%، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي بعد أن قفز بأكثر من 6% في الجلسة السابقة.

فيما صعد سهم سوني لصناعة الألعاب 2.09%، كما ربح سهم هويا لصناعة العدسات 1.14%.