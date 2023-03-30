شكرا لاهتمامكم بخبر خسائر “شمس” تتراجع 48% إلى 7 ملايين ريال العام الماضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن خسائر “شمس” تتراجع 48% إلى 7 ملايين ريال العام الماضي



حققت شركة المشروعات السياحية “شمس” صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة 7.3 مليون ريال، في العام الماضي، مقابل نحو 14 مليون ريال صافي خسارة بالعام السابق ، وتراجع صافي الخسائر في العام الماضي بنسبة 47.82%، مقارنةً بخسائر الشركة في عام 2021.

وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض صافي الخسارة يعود إلي زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض بعض المخصصات.

وأشارت في بيان لـ” تداول السعودية” إلى أن الخسائر المتراكمة بنهاية العام 2022، بلغت 5.2% من رأس المال، فيما كانت الخسائر المتراكمة بنهاية العام 2021 تمثل 0.07% من رأسمال الشركة، ويعود سبب الزيادة إلى مصروفات الطرح وزيادة رأس المال خلال العام 2022.

وأعلنت شركة المشروعات السياحية “شمس” في وقت سابق من مارس الجاري عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “مراسي للخدمات البحرية” شركة سعودية متخصصة في الخدمات البحرية على التعاون المحتمل في مشروع تأسيس شراكة استراتيجية وإنشاء شركة تابعة متخصصة في مجال السياحة البحرية والنقل البحري.

وقالت الشركة في بيان إن التعاون المحتمل في مشروع تأسيس شراكة استراتيجية وإنشاء شركة تابعة تعمل في مجال السياحة البحرية والنقل البحري والاستثمار في الموانئ البحرية وتشغيلها وتوفير كافة متطلبات التشغيل البحري من اليخوت وقوارب النزهة وقوارب النقل ومرسي القوارب والتي تتوافر لدى الطرف الثاني باعتباره الوكيل التجاري لشركة متخصصة في هذا المجال.