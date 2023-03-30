شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أرباح “أدنوك للغاز” 37% إلى 4.9 مليار دولار في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “أدنوك للغاز” 37% إلى 4.9 مليار دولار في 2022



نمت الأرباح الصافية لشركة أدنوك للغاز بنسبة 37% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2021، إلى 4.9 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 27% إلى 24.7 مليار دولار.

وأكدت أدنوك للغاز التزامها بدفع توزيعات بنحو 3.25 مليار دولار للعام 2023 وبزيادة توزيعات الأرباح السنوية للسهم بنسبة 5% خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وزادت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 35% إلى 5.2 مليار دولار.

خبير الأسواق المالية محمد علي ياسين



من جانبه، قال خبير الأسواق المالية، محمد علي ياسين، في مقابلة مع “العربية”، إن نتائج “أدنوك للغاز” جيدة في عام 2022، الذي شهد توترات جيوسياسية أدت إلى زيادة أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، ثم تراجعت الأسعار بنهاية العام ذاته.

وأضاف أن التحدي الذي يواجه “أدنوك للغاز” هو المحافظة على الأرباح خلال العام 2023.

وأوضح أن الشركة أكدت على استمرار مستوى توزيعات النقدية بغض النظر عن الأرباح، مع زيادة التوزيعات بواقع 5% سنوياً، وهو ما قد يبرر ارتفاع السهم بسبب السمعة الطيبة للشركة.