شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس إدارة “اتحاد عذيب” يوصي بزيادة رأس المال بقيمة 250 مليون ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة “اتحاد عذيب” يوصي بزيادة رأس المال بقيمة 250 مليون ريال



قرر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( GO – جو) أمس 29 مارس الجاري، تمرير توصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” إن مبلغ زيادة رأس المال المراد الحصول عليه يبلغ 250 مليون ريال سعودي، وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى سداد التزامات الشركة وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

وذكرت أن أحقية المساهمة في تلك الزيادة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتم تعيين شركة الإنماء للاستثمار في نفس القرار كمستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وسوف يتم الإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفض مساهمو شركة اتحاد عذيب للاتصالات خلال الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها 8 مارس 2023، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 278%.

وتمثلت الزيادة التي رفضها المساهمون في طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 340 مليون ريال.

وكانت “اتحاد عذيب” قد كشفت أن زيادة رأسمالها تهدف إلى إعادة تقييم احتياجات الشركة لسداد الالتزامات وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

يذكر أن الملاك الرئيسيين في عذيب للاتصالات.. بتلكو البحرين بحصة 15% والباقي أسهم حرة التداول.