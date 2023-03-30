شكرا لاهتمامكم بخبر مصرف الراجحي يصدر صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصرف الراجحي يصدر صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار



أعلن مصرف الراجحي، اليوم الخميس، عن انتهاء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه للصكوك الدولية.

وقال المصرف في بيان على “تداول السعودية”، إن قيمة الإصدار بلغت مليار دولار بعدد 5 آلاف صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

وبلغت القيمة الاسمية للصك 200 دولار، ويبلغ العائد 4.75% سنوياً، وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

يذكر أن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي بصيغته المعدلة.

كانت وثيقة لطرح أول صكوك مستدامة مقومة بالدولار لمصرف الراجحي، قد أظهرت تجاوز الطلبات أكثر من 3.5 مليار دولار للطرح.

وخفض المصرف السعر الاسترشادي للصكوك بواقع ثلاثين نقطة أساس إلى نحو 120 نقطة أساس فوق أسعار أذونات الخزانة الأميركية.